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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон попался с сигаретой после матча Лиги чемпионов с «Монако»

Буффон попался с сигаретой после матча с «Монако»
Eurosport

2 ч. назад

Итальянский голкипер немножко расслабился.

На следующий день после выхода в финал Лиги чемпионов Буффон попал в объективы фотокамер с сигаретой. Голкипер расслаблялся в автомобиле вместе с человеком, чье имя и фамилия неизвестны.

Аллегри и другие представители «Ювентуса» фотоснимки не комментировали.

  • «Ювентус» переиграл «Монако» в полуфинале (4:1 по сумме двух встреч) и сыграет в финале с «Реалом».
  • Матч пройдет в Кардиффе 3 июня.

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