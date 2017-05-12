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Сборная Франции поздравила Рафаэля Варана с выходом в финал ЛЧ, а Карима Бензема – нет

Сборная Франции поздравила Варана с выходом в финал ЛЧ, а Бензема – нет
Eurosport

1 час назад

Нападающего «Реала» не ждут в национальной команде.

Официальный твиттер сборной Франции в четверг поздравил защитника «Реала» Рафаэля Варана с победой в противостоянии с «Атлетико» и выходом в финал Лиги чемпионов.

Представители национальной команды не упомянули второго француза в составе мадридцев – Карима Бензема.

  • Бензема был исключен из сборной Франции в декабре 2015 года из-за скандала с делом о шантаже Матьё Вальбуэна.
  • Последний раз 29-летний нападающий выступал за национальную команду в октябре 2015 года.

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