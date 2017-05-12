PA Sport
Сборная Франции поздравила Рафаэля Варана с выходом в финал ЛЧ, а Карима Бензема – нет
Нападающего «Реала» не ждут в национальной команде.
Официальный твиттер сборной Франции в четверг поздравил защитника «Реала» Рафаэля Варана с победой в противостоянии с «Атлетико» и выходом в финал Лиги чемпионов.
Представители национальной команды не упомянули второго француза в составе мадридцев – Карима Бензема.
- Бензема был исключен из сборной Франции в декабре 2015 года из-за скандала с делом о шантаже Матьё Вальбуэна.
- Последний раз 29-летний нападающий выступал за национальную команду в октябре 2015 года.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте