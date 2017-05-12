SID
Феликс Брых рассудит финал Лиги чемпионов
Главный матч в карьере немецкого рефери.
Помогать Брыху будут лайнсмены Марк Борш и Штефан Лупп, а также дополнительные судьи за линией ворот Бастиан Данкерт и Марко Фритц.
Четвертым арбитром назначен серб Милорад Мажич. Резервный арбитр – немец Рафаэль Фольтин, сообщает официальный сайт УЕФА.
- В сезоне-2016/17 Брых арбитр работал на пяти матчах Лиги чемпионов, включая первую встречу 1/8 финала между «Порту» и «Ювентусом» (0:2).
- В 2014 году 41-летний рефери судил финал Лиги Европы между «Севильей» и «Бенфикой».
- Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» пройдет 3 июня в Кардиффе.
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