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L’Equipe: Марио Манджукич из «Ювентуса» рискует пропустить финалы Кубка Италии и Лиги чемпионов

L’Equipe: Манджукич рискует пропустить финалы Кубка Италии и Лиги чемпионов
Eurosport

34 мин. назад

Похоже, для 30-летнего форварда сезон окончен.

Матч с «Ромой» помимо поражения (1:3) был омрачен для «Ювентуса» потерей Марио Манджукича. Хорват получил повреждение в столкновении с Даниэле де Росси на 80-й минуте, но был вынужден доиграть встречу, поскольку Массимилиано Аллегри уже исчерпал лимит замен.

Как сообщает L’Equipe, у Манджукича повреждена спина – он рискует пропустить финальные матчи Кубка Италии (17 мая) против «Лацио» и Лиги чемпионов (3 июня) против «Реала». Точный диагноз станет известен позднее.

  • В сезоне-2016/17 Манджукич провел 46 матчей, забил 9 голов и отдал 8 голевых передач.

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