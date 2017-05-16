Леонид Федун: «При большой доле везения «Спартак» может дойти до полуфинала Лиги чемпионов»

«Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который «Спартак» в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать.

О новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы», – рассказал Федун в интервью russian.rt.

Владелец московского клуба рассказал о шансах «Спартака» удержать лидера Куинси Промеса.

«Зная финансовые возможности клубов АПЛ, загадывать наперед нельзя. О чем говорить, если у них вылетающие из элиты команды имеют бюджеты больше, чем у «Спартака»? Насколько я знаю Промеса, он никуда не хочет уходить и полон амбиций проявить себя в Лиге чемпионов. По крайней мере, этот год он проведет с нами», – добавил Федун.

«Спартак» за 3 тура до финиша обеспечил себе победу в РФПЛ-2016/17.

Это чемпионство стало для красно-белых первым за 16 лет.

«Спартак» будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа ЛЧ-2017/18.

Лучший спортивный телеграм