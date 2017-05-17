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Форвард «Краснодара» Федор Смолов: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с «Миланом»

Смолов: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с «Миланом»
Eurosport

1 час назад

Нападающий сборной России с детства за «россонери».

«Я играю в футбол не из-за денег. Я изначально пришел в него, потому что люблю этот вид спорта, эта моя страсть. Не представляю жизнь без футбола. Моя цель – играть на самом высоком уровне, выиграть какой-нибудь европейский топ-чемпионат. Стремлюсь попробовать силы там.

Совпадает ли моя мечта с целью? Нет. Мечта у меня другая – хочу выиграть Лигу чемпионов в составе «Милана». С семи лет болею за эту команду. Но из Италии предложений мне пока не поступало», – цитируют Смолова «Кубанские новости».

  • Смолов лидирует в таблице бомбардиров чемпионата России с 15 голами.
  • Transfermarkt.de оценивает Смолова в 10 миллионов евро.

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