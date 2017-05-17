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Победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы будут награждать на поле

Победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы будут награждать на поле
Eurosport

1 час назад

Чемпионы перестанут взбираться на трибуны.

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал об изменениях формата вручения наград победителям Лиги чемпионов, женской Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чеферин заметил, что сбор конструкций для церемонии займет не больше пяти минут, а болельщики получат лучший обзор происходящего.

«Поле – сцена для игроков, и они достойны того, чтобы их достижения отмечали там. Чиновники должны спускаться с трибун к игрокам и отдавать им должное, а не наоборот», – заявил президент, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

  • Финал Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом» состоится 24 мая в Стокгольме.
  • Решающие матчи в женской и мужской Лигах чемпионов пройдут в Кардиффе 1 и 3 июня соответственно.

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