Игрок «Атлетико» Антуан Гризманн: «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, а Буффон получит «Золотой мяч»

«Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, а Джиджи Буффон, следовательно, получит «Золотой мяч».

Поражение в финале болезненнее, чем в полуфинале. Ведь ты уже думаешь, как будешь поднимать кубок, но потом ты проигрываешь, это очень тяжело.

Выступление «Атлетико» в сезоне? Мы решили поставленную задачу пробиться в Лигу чемпионов, проделали отличную работу. Но обидно проиграли в полуфинале Лиги чемпионов», – цитирует Гризманна Goal.com.

«Атлетико» проиграл в полуфинале Лиги чемпионов «Реалу» по итогам двух встреч со счетом 2:4.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Кардиффе 3 июня.

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