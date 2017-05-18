Getty Images
Игрок «Атлетико» Антуан Гризманн: «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, а Буффон получит «Золотой мяч»
Француз уверен, что туринцы справятся с «Реалом».
«Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, а Джиджи Буффон, следовательно, получит «Золотой мяч».
Поражение в финале болезненнее, чем в полуфинале. Ведь ты уже думаешь, как будешь поднимать кубок, но потом ты проигрываешь, это очень тяжело.
Выступление «Атлетико» в сезоне? Мы решили поставленную задачу пробиться в Лигу чемпионов, проделали отличную работу. Но обидно проиграли в полуфинале Лиги чемпионов», – цитирует Гризманна Goal.com.
- «Атлетико» проиграл в полуфинале Лиги чемпионов «Реалу» по итогам двух встреч со счетом 2:4.
- Финал Лиги чемпионов пройдет в Кардиффе 3 июня.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте