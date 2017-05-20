Getty Images

Диего Форлан: «Хочу увидеть Буффона, взявшего Лигу чемпионов. Это будет как фильм с хэппи-эндом»

Форлан: «Хочу увидеть Буффона, взявшего Лигу чемпионов. Это будет как фильм с хэппи-эндом»
Eurosport

26 мин. назад

Уругваец определился с предпочтениями по финалу.

Экс-форвард сборной Уругвая Диего Форлан прокомментировал выход «Ювентуса» в финал Лиги чемпионов, сакцентировав внимание на вратаре «бьянконери».

«Я буду рад увидеть Джанлуиджи Буффона, взявшего Лигу чемпионов под конец карьеры. Это будет как фильм с хэппи-эндом, который хотят увидеть все. Ему 39 и он все еще на высоком уровне», – написал Форлан в колонке для The National.

  • Диего Форлан играет за индийскую команду «Мумбай Сити».
  • В 11 матчах чемпионата Индии он забил 5 мячей.
  • В финале Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Реалом».

Все новости Лиги чемпионов

Самый спортивный канал в телеграме

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Нереальный камбек Испании в финале Евро U-17, после которого англичане наверняка уйдут в запой

02:43
Популярные видео
Проброс погоды. Раскрыт секрет успеха в плей-офф НХЛ
3 022 просмотров17 ч
Трейлер гонки Preakness Stakes
 232 просмотров24 ч
А еще вам может понравиться