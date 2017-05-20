Диего Форлан: «Хочу увидеть Буффона, взявшего Лигу чемпионов. Это будет как фильм с хэппи-эндом»

Экс-форвард сборной Уругвая Диего Форлан прокомментировал выход «Ювентуса» в финал Лиги чемпионов, сакцентировав внимание на вратаре «бьянконери».

«Я буду рад увидеть Джанлуиджи Буффона, взявшего Лигу чемпионов под конец карьеры. Это будет как фильм с хэппи-эндом, который хотят увидеть все. Ему 39 и он все еще на высоком уровне», – написал Форлан в колонке для The National.

Диего Форлан играет за индийскую команду «Мумбай Сити».

В 11 матчах чемпионата Индии он забил 5 мячей.

В финале Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Реалом».

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