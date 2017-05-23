EFE

Защитник «Барселоны» Жерар Пике: «Джанлуиджи Буффон заслужил «Золотой мяч»

Пике: «Буффон заслужил «Золотой мяч»
Eurosport

11 мин. назад

Каталонец выразил общее мнение.

«В этом году «Золотую бутсу» получит Лионель Месси как лучший бомбардир, также он заслужил «Золотой мяч». Но если посмотреть на трофеи, то Буффон выиграл скудетто, Кубок Италии и может выиграть Лигу чемпионов.

Джанлуиджи заслужил «Золотой мяч» за карьеру и за этот сезон. Было бы здорово, если бы он стал вторым вратарем после Льва Яшина, который получил эту награду», – цитирует Пике Marca.

  • Буффон – чемпион мира-2006 и серебряный призер чемпионата Европы-2012 в составе сборной Италии, восьмикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса».
  • 3 июня в Кардиффе туринцы встретятся с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

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