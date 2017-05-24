Карл-Ханц Румменигге: «Такого судейства, как на «Бернабеу», я не видел 40 лет»

Румменигге рассказал, почему не посетит финал Лиги чемпионов несмотря на то, что в день игры будет находиться в Кардиффе.

«Когда я смотрю игру, мне очень больно. Перед четвертьфиналом Лиги чемпионов мы выиграли у дортмундской «Боруссии» (4:1), а Левандовский и Хуммельс получили травмы.

Мы переигрывали «Реал», но не реализовали пенальти и не сделали счет 2:0, после чего началось представление судей, которое я не видел лет 40. Пять главных решений арбитра были против «Баварии», – заявил Румменигге Marca.

В четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2016/17 «Бавария» проиграла «Реалу» 3:5 и покинула турнир.

Матч запомнился рядом неоднозначных решений главного арбитра встречи Виктора Кашшаи.

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