Eurosport

Карл-Ханц Румменигге: «Такого судейства, как на «Бернабеу», я не видел 40 лет»

Румменигге: «Такого судейства, как на «Бернабеу», я не видел 40 лет»
Eurosport

60 мин. назад

Председатель правления «Баварии» до сих пор негодует.

Румменигге рассказал, почему не посетит финал Лиги чемпионов несмотря на то, что в день игры будет находиться в Кардиффе.

«Когда я смотрю игру, мне очень больно. Перед четвертьфиналом Лиги чемпионов мы выиграли у дортмундской «Боруссии» (4:1), а Левандовский и Хуммельс получили травмы.

Мы переигрывали «Реал», но не реализовали пенальти и не сделали счет 2:0, после чего началось представление судей, которое я не видел лет 40. Пять главных решений арбитра были против «Баварии», – заявил Румменигге Marca.

  • В четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2016/17 «Бавария» проиграла «Реалу» 3:5 и покинула турнир.
  • Матч запомнился рядом неоднозначных решений главного арбитра встречи Виктора Кашшаи.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бодрые замбийцы ошарашили Иран, превратив 0:2 в 4:2 за 17 минут

02:07
Популярные видео
Очень странный пенальти и четкий удар головой, которые Италия применила для победы над ЮАР
2 834 просмотров8 ч
Индивидуальный гол Малкина и пушечка Хоффмана в матче, в котором «Оттава» отказалась завершать сезон
2 707 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться