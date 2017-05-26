Goal: форвард «Реала» Гарет Бэйл возобновил тренировки и будет готов к финалу Лиги чемпионов

Бэйл тренируется в общей группе «Реала» без ограничений. Как сообщает Goal, валлиец продолжит набирать кондиции, а состояние здоровья позволит ему выйти на поле в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Вместе с Бэйлом возобновил тренировки защитник «Реала» Дани Карвахаль.

Бэйл травмировал икроножную мышцу 12 апреля в первом четвертьфинале Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).

23 апреля он вышел в стартовом составе в матче Примеры с «Барселоной» (2:3), но был заменен уже в первом тайме.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» пройдет в Кардиффе 3 июня.

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