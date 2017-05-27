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Финал Лиги чемпионов впервые в истории пройдет при закрытой крыше
Футбольная ассоциация Уэльса считает, что это способствует безопасности.
«Операция по обеспечению безопасности на период с 1 по 4 июня будет самой крупной из всех когда-либо наблюдавшихся во время спортивных событий в Великобритании.
После обсуждений между всеми заинтересованными сторонами Футбольная ассоциация Уэльса, как организатор мероприятия, приняла решение закрыть крышу стадиона в Кардиффе на финал Лиги чемпионов», – говорится в сообщении Футбольной ассоциации Уэльса.
- Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Ювентус», пройдет 3 июня на стадионе «Миллениум».
- Крыша также будет закрыта для двух тренировок команд, которые пройдут на стадионе 2 июня.
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