Финал Лиги чемпионов впервые в истории пройдет при закрытой крыше

«Операция по обеспечению безопасности на период с 1 по 4 июня будет самой крупной из всех когда-либо наблюдавшихся во время спортивных событий в Великобритании.

После обсуждений между всеми заинтересованными сторонами Футбольная ассоциация Уэльса, как организатор мероприятия, приняла решение закрыть крышу стадиона в Кардиффе на финал Лиги чемпионов», – говорится в сообщении Футбольной ассоциации Уэльса.

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Ювентус», пройдет 3 июня на стадионе «Миллениум».

Крыша также будет закрыта для двух тренировок команд, которые пройдут на стадионе 2 июня.

Будь в контакте со спортом