Первый в космосе. Почему Криштиану Роналду – лучший спортсмен мира

В середине первого тайма «Юве» организовал шикарную воздушную атаку, и Марио Манджукич забил через себя. Вскоре бисиклету исполнил Криштиану – в динамике она смотрелась коряво (мяч застрял в ногах защиты), но на послематчевых фотографиях прекрасно видно: Роналду взлетел так высоко, что если бы все закончилось голом, Кардифф пережил бы два оргазма за три минуты. Причем второй был бы ярче и продолжительнее.

В этом эпизоде – весь Криштиану. Для него каждая секунда – мегавызов. Главное правило жизни: если кто-то внезапно исполнил нечто крутое, нужно сделать еще шикарнее и забрать всю славу.

С трудом верится, что всего четыре года назад Месси громил Роналду по завоеванным «Золотым мячам» (4:1). Криш не сломался, выцарапал два мяча, но потом опять проиграл.

Сдаться? Ни за что. 5:4 и очередной рывок – уже в 32 года.

Когда Месси прикончил «Реал» в Класико и повесил футболку на виртуальную вешалку, европейские медиа массово заикнулись про шестой трофей для аргентинца. Напрасно: всего через 10 дней Роналду пригвоздил «Атлетико» хет-триком и обрушил котировки на собственный триумф в «Золотом мяче».

До финала ЛЧ букмекеры давали коэффициент 1.13, а теперь просто не принимают ставки. Судьба титула решена: Криштиану совершил спортивный подвиг и наконец допрыгнул до Лионеля.

На самом деле, в мировом футболе есть гигантская несправедливость. Месси постоянно сравнивают с гуманоидами, а Криша – только с Лео, причем в формате «догнал – не догнал». Аргентинец феноменален – это правда, но взгляните на Роналду – он и есть спорт. Во времена, когда людям лень лишний раз встать с дивана, Криштиану превращает каждый день в motivation movie.

Он качается, как псих, хотя давно мог бы успокоиться. Зарабатывает адские деньги, хотя обеспечил семью на три поколения вперед. Находит футбольные стимулы (едет даже на Кубок Конфедераций), хотя выиграл уже все что можно – и с командой, и сам по себе.

Пора признать: Месси – величайший футболист, а Криштиану – величайший спортсмен планеты. Хмурый Лео платит за сумасшедший талант вечными претензиями («Где титулы со сборной, гном?»), а Роналду идет по жизни почти с той же улыбкой, что и на легендарном бюсте.

Да, он эгоист. Да, хочет всегда забивать сам. Но кого это волнует, если у человека 10 голов в плей-офф ЛЧ и 600 банок за карьеру, которую он начинал в полузащите?

Футбол в понимании Роналду – индивидуальный вид спорта. Криш давно соревнуется только с самим собой и всегда побеждает – себя и всех остальных. Для него личные достижения явно важнее командных, но это идет только в плюс: Рон тащит «Реал» и Португалию вперед, потому что сам хочет на вершину. Здоровое тщеславие и адекватные амбиции – так и должно быть у лучшего спортсмена мира.

Усэйн Болт завязал с Олимпиадами и восемь лет не бил рекорды (уже не побьет). Про Майкла Фелпса и так вспоминали раз в четыре года (гики – чуть чаще), а после Рио он вообще завершил карьеру. Серена Уильямс (женщина-биоробот) ушла в декрет, Роджер Федерер состарился, Новак Джокович сошел с ума, а пролетарий Энди Маррей тупо не годится на роль фронтмена.

Конор Макргегор – чемпион мира по пиару, но не по единоборствам. Флойд Мэйуэзер не бился почти два года, но в целом мог бы подрабатывать рекламным лицом сильнейшего снотворного. Энтони Джошуа только недавно стал суперзвездой. Магнусу Карлсену не повезло с дисциплиной. В «Формуле» королем нужно признавать либо какой-нибудь болид, либо Михаэля Шумахера – после его ухода там так и не появилось личностей аналогичного масштаба.

Вариантов не остается – лучшим спортсменом в мире стал футболист. Парень из командной игры, перебивший все индивидуальные достижения.

Вы можете смеяться над ориентацией Криштиану (хотя вопросов уже мало) и пытаться понять, зачем он встает на цыпочки на командных фотографиях, но это мелко и бесполезно. Чтобы хохотать над Роналду, нужно изучить его еженедельную программу и хотя бы раз двадцать реализовать ее в спортзале – туда пускают и без контракта с «Реалом».

После этого эксперимента желание издеваться пропадет само. Его заменит гигантское уважение к сверхчеловеку, для которого просто не существует поражений.

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