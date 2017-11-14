Депрессивный нацист. Сорванный переход в «Рубин» и еще 7 фактов о Буффоне, которые вы могли не знать

Джиджи недавно был самым дорогим кипером в истории. Он родился в спортивной семье и дебютировал за сборную в заснеженной России. Перечисление известных банальностей закончено. Теперь хардкор.

Фанат «Дженоа»

В детстве Буффон был одним из тех чудиков, которые не болеют за топов, предпочитая андердогов. Ни «Юве», ни «Милан» с «Интером», даже ни «Парма», где стартовала карьера Джиджи. В его сердце был только «Дженоа». Буффон не раз признавался в желании закончить карьеру именно «грифоном».

Подозрения в нацизме

После одного из матчей «Пармы» Буффон показал майку с надписью: «Палач тот, кто уступает». Это уменьшенная версия лозунга Бенито Муссолини: «Кто уступает борьбу, является палачом». На этом совпадения не закончились. В начале нулевых Джиджи играл под 88 номером, за что его постоянно донимали вопросами о политике и намеками на ультраправые взгляды.

После протестов нескольких ассоциаций и политических деятелей, пытавшихся доказать связь числа 88 и нацистского приветствия «Heil Hitler», Буффон сменил восьмерки на семерки. Все из-за того, что H в латинском алфавите восьмая буква. Джиджи объяснился: «Отстаньте от меня. Никакой я не фашист. Просто я захотел две восьмерки, чтобы поддержать Эрика Линдроса, выступающего под 88-м. Он получил очередное сотрясение мозга, вот я и взял в знак солидарности с ним номер Эрика».

Липовый диплом юриста

Вместо кубка ЧМ Буффон вполне мог держать тарелку с тюремной баландой. В 2004-м ему грозил четырехлетний срок за липовый диплом Исследовательского центра Антонио Маньери, хотя Джиджи не закончил даже среднюю школу. Дело замяли, Буффон отделался небольшим штрафом в 6 млн 350 тысяч лир (чуть больше 3 тысяч долларов США). Впрочем, пропустить победный ЧМ он мог и по другой не менее дерзкой причине.

Любитель ставок

В 2006 году, когда бабахнул скандал с договорными матчами, Буффон попал под следствие из-за нелегальных букмекерских ставок. В Италии профессиональным спортсменам делать это запрещено, и Джиджи придумал мутную схему, создав аккаунты на сайтах букмекерских контор, не имея при этом никакого дела с финансовыми потоками. Соответствующие операции вел друг Буффона, которому тот отправлял деньги. Джиджи утверждал, что не балуется со ставками еще с осени 2005-го, когда и был принят соответствующий запрет. Ни его, ни друга не наказали.

Тотальная депрессия

«Я был доволен жизнью и футболом, мир лежал около моих ног. Но депрессией страдают тысячи людей, независимо от того, есть у вас деньги и известность. Неудовлетворенность в партнере, невыигранная Лига чемпионов или работа, которая вам не нравится, только угнетает вас. Это тяжелые моменты. Люди, поклонники – им все равно, как вы себя чувствуете. Они видят в футболистах идолов и, как правило, не интересуются, как у вас дела. Очень легко стать рабом имиджа», – писал Буффон в автобиографии.

Дошло до психотерапевта, благодаря которому Джиджи справился с бедой: «У меня были проблемы в личной жизни, а тут еще и неудача в финале Лиги чемпионов. От наступившей тогда депрессии я лечился два месяца. Я не ищу оправданий, но, возможно, дело в том, что я начал жизнь в большом футболе в 17 лет, из-за чего провел юность не так, как мне хотелось».

Все могло обернуться гораздо хуже: «Самоубийство Роберта Энке шокировало меня. Я не хотел читать об этом. Я по себе знаю, что такое депрессия. Она ужасна, порой ты даже перестаешь контролировать эмоции. Главное – не бояться признаться себе и окружающим в этом и попросить помощи. Тогда все не закончится так трагично».

Продажа вина под собственным брендом

В серии вин под названием «Buffon» представлены три вида: шардоне из сорта винограда вердека, красное сорта примитиво и розовое из красного сорта винограда негроамаро.

«Я предложил идею агенту Буффона Сильвано Мартину и через 24 часа уже был в Турине и подписывал соглашение с Джиджи», – вспоминает винный напарник Буффона Фабио Корделла.

По соглашению между Фабио и Буффоном, часть выручки от продаж упадет на благотворительность. Купить эту радость можно по 30 евро за бутылку. Правда, у вина от Буффона есть один недостаток – бутылку очень тяжело открыть. Зато, как и любое вино, с возрастом оно становится только лучше.

Пробил десятки выездов с любительской командой и спас ее

Прогуливать финансовый колледж, сбежать из интерната без денег, в косухе, джинсах и с фанатским флагом в рюкзаке. Доехать в туалете поезда, заблудиться у стадиона, забрести на трибуну соперников и вовремя убежать. Типичная история раннего Буффона. Джиджи пробил десятки выездов со скромным «Каррарезе». Позже уже богаты и титулованный голкипер спас команду от исчезновения, выкупив акции клуба и затащив его в третью лигу.

Не подошел «Рубину» из-за крутости Рыжикова

В 2011 году авторитетный Calciomercato бомбанул внезапными слухами о переходе Буффона в «Рубин» за 20 млн евро.

Посмеялись и забыли, но спустя пару лет тренер вратарей того «Рубина» Виталий Кафанов унизил скептиков: «Были и деньги, и возможности, но мы всегда отказывались. Мне были предложены 23 первых вратаря из 32 сборных на ЧМ-2010 в ЮАР. Мы могли взять любого. Агент позвонил: «Хотите?» Там был такой момент, что Буффон мог уйти. Но я понимал, что если мы приведем Буффона, то потеряем Сергея Рыжикова».

Так Рыжиков лишился самого серьезного конкурента в карьере и по-прежнему тащит «Рубин». У Буффона, кстати, тоже все хорошо.

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