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Брюгге - Истанбул Башакшехир

Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Брюгге – Истанбул Башакшехир на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Иван Леко или Абдулла Авши? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Брюгге – Истанбул Башакшехир? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Брюгге и Истанбул Башакшехир, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

