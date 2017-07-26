Брюгге
Завершено
0
3
-
3
0
22:00
26.07.17
Ян Брейдельштадион
Истанбул Башакшехир
Лига чемпионов УЕФА • 3-й отборочный раунд
Квалификация
  • 2-ой тайм
  • Брюгге
  • Истанбул Башакшехир
  • ЭлиаНаполеони
    89'
  • ВишчаТорун
    82'
  • Денсвил
    79'
  • БелёзоглуИнлер
    76'
  • РафаэловВанакен
    75'
  • Моссоро
    74'
  • Элиа
    64'
  • БонавентуреИскиердо
    62'
  • Епуряну
    61'
  • де БоккТуба
    59'
  • Моссоро
    59'
  • 1-ый тайм
  • Брюгге
  • Истанбул Башакшехир
  • Денсвил
    16'
  • Бонавентуре
    6'
Перед матчем

Онлайн
Брюгге - Истанбул Башакшехир
Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Брюгге – Истанбул Башакшехир на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Иван Леко или Абдулла Авши? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Брюгге – Истанбул Башакшехир? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Брюгге и Истанбул Башакшехир, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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