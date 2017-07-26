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- 2-ой тайм
- ЭлиаНаполеони89'
- ВишчаТорун82'
- Денсвил79'
- БелёзоглуИнлер76'
- РафаэловВанакен75'
- Моссоро74'
- Элиа64'
- БонавентуреИскиердо62'
- Епуряну61'
- де БоккТуба59'
- Моссоро59'
- 1-ый тайм
- Денсвил16'
- Бонавентуре6'
Перед матчем
Онлайн
Брюгге - Истанбул Башакшехир
Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Брюгге – Истанбул Башакшехир на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Иван Леко или Абдулла Авши? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Брюгге – Истанбул Башакшехир? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Брюгге и Истанбул Башакшехир, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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