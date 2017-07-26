Марибор
Завершено
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21:20
26.07.17
Людски Врт
Хабнарфьордюр
    Лига чемпионов УЕФА • 3-й отборочный раунд
    Квалификация
    • 2-ой тайм
    • Марибор
    • Хабнарфьордюр
    • ЛеннонБьёрнссон
      90'
    • ВрховецПихлер
      89'
    • МесановичЗахович
      79'
    • ВальдимарссонКроуфорд
      79'
    • АхмедиБохар
      74'
    • Таварес
      54'
    Перед матчем

    Онлайн
    Марибор - ФХ
    Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017

    Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Марибор – Хабнарфьордюр на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:20 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Дарко Миланич или Хеймир Гудьонссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Марибор – Хабнарфьордюр? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Марибор и Хабнарфьордюр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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