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Марибор - ФХ

Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Марибор – Хабнарфьордюр на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:20 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Дарко Миланич или Хеймир Гудьонссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Марибор – Хабнарфьордюр? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Марибор и Хабнарфьордюр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

