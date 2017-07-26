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- 2-ой тайм
- ЛеннонБьёрнссон90'
- ВрховецПихлер89'
- МесановичЗахович79'
- ВальдимарссонКроуфорд79'
- АхмедиБохар74'
- Таварес54'
Перед матчем
Онлайн
Марибор - ФХ
Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Марибор – Хабнарфьордюр на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:20 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Дарко Миланич или Хеймир Гудьонссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Марибор – Хабнарфьордюр? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Марибор и Хабнарфьордюр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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