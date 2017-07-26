Поделиться
- 2-ой тайм
- ФоррестБеню81'
- Вильхьяульмссон81'
- Де ЛанлайВильхьяульмссон80'
- Айер79'
- ЙевтовичРашани79'
- РегиниуссенБьордал65'
- НтчамХэйес63'
Перед матчем
Онлайн
Селтик - Русенборг
Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Селтик – Русенборг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Брендан Роджерс или Каре Ингебригтсен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Селтик – Русенборг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Селтик и Русенборг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет