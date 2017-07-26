Селтик
    Завершено
    0
    0
    -
    0
    0
    21:45
    26.07.17
    Селтик Парк
    Русенборг
      Лига чемпионов УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      • 2-ой тайм
      • Селтик
      • Русенборг
      • ФоррестБеню
        81'
      • Вильхьяульмссон
        81'
      • Де ЛанлайВильхьяульмссон
        80'
      • Айер
        79'
      • ЙевтовичРашани
        79'
      • РегиниуссенБьордал
        65'
      • НтчамХэйес
        63'
      Перед матчем

      Онлайн
      Селтик - Русенборг
      Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Селтик – Русенборг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Брендан Роджерс или Каре Ингебригтсен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Селтик – Русенборг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Селтик и Русенборг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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