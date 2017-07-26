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- 2-ой тайм
- РадиБраун90'
- Охана90'
- Дяков90'
- Огу90'
- ГадирЭло86'
- Охана79'
- КешерюМисиджан77'
- МеликсонОхана71'
- Биттон67'
- 1-ый тайм
- Моци37'
- Нвакаеме19'
Перед матчем
Онлайн
Хапоэль Беэр-Шева - Лудогорец
Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Хапоэль Беэр-Шева – Лудогорец на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Барак Бахар или Георги Дерменджиев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Хапоэль Беэр-Шева – Лудогорец? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Хапоэль Беэр-Шева и Лудогорец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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