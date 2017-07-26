Хапоэль Беэр-Шева
Завершено
0
2
-
0
0
20:00
26.07.17
Turner Stadium
Лудогорец
    Лига чемпионов УЕФА • 3-й отборочный раунд
    Квалификация
    • 2-ой тайм
    • Хапоэль Беэр-Шева
    • Лудогорец
    • РадиБраун
      90'
    • Охана
      90'
    • Дяков
      90'
    • Огу
      90'
    • ГадирЭло
      86'
    • Охана
      79'
    • КешерюМисиджан
      77'
    • МеликсонОхана
      71'
    • Биттон
      67'
    • 1-ый тайм
    • Хапоэль Беэр-Шева
    • Лудогорец
    • Моци
      37'
    • Нвакаеме
      19'
    Перед матчем

    Онлайн
    Хапоэль Беэр-Шева - Лудогорец
    Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017

    Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Хапоэль Беэр-Шева – Лудогорец на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Барак Бахар или Георги Дерменджиев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Хапоэль Беэр-Шева – Лудогорец? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Хапоэль Беэр-Шева и Лудогорец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0