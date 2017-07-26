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- 2-ой тайм
- Тучудян90'
- Неделку90'
- ВинишусАртиматас85'
- Ганя75'
- Меркис74'
- ЭбесилиоВандер72'
- КицуКоман66'
- Бертольо65'
- Тучудян63'
- Перерыв
- КонстантинВина45'
- ХереаЛопес Альбес45'
- 1-ый тайм
- Константин27'
Перед матчем
Онлайн
Вииторул Констанца - АПОЭЛ
Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Вииторул Констанца – АПОЭЛ Никосия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Георге Хаджи или Марио Бин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Вииторул Констанца – АПОЭЛ Никосия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Вииторул Констанца и АПОЭЛ Никосия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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