Вииторул Констанца
Завершено
1
1
-
0
0
21:00
26.07.17
Gheorghe Hagi Football Academy
АПОЭЛ Никосия
    Лига чемпионов УЕФА • 3-й отборочный раунд
    Квалификация
    • 2-ой тайм
    • Вииторул Констанца
    • АПОЭЛ Никосия
    • Тучудян
      90'
    • Неделку
      90'
    • ВинишусАртиматас
      85'
    • Ганя
      75'
    • Меркис
      74'
    • ЭбесилиоВандер
      72'
    • КицуКоман
      66'
    • Бертольо
      65'
    • Тучудян
      63'
    • Перерыв
    • Вииторул Констанца
    • АПОЭЛ Никосия
    • КонстантинВина
      45'
    • ХереаЛопес Альбес
      45'
    • 1-ый тайм
    • Вииторул Констанца
    • АПОЭЛ Никосия
    • Константин
      27'
    Перед матчем

    Онлайн
    Вииторул Констанца - АПОЭЛ
    Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017

    Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Вииторул Констанца – АПОЭЛ Никосия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Георге Хаджи или Марио Бин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Вииторул Констанца – АПОЭЛ Никосия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Вииторул Констанца и АПОЭЛ Никосия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0