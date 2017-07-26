Ред Булл Зальцбург
Завершено
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1
-
1
0
19:45
26.07.17
Ред Булл Арена
Риека
Лига чемпионов УЕФА • 3-й отборочный раунд
Квалификация
  • 2-ой тайм
  • Ред Булл Зальцбург
  • Риека
  • ДаббурМаху
    90'
  • ГаврановичЕлич
    87'
  • Ульмер
    82'
  • Жупанич
    79'
  • ЯбоЖатковски
    77'
  • КвржичЗута
    72'
  • ХванГульбрандсен
    72'
  • Араужо дос СантосМалеш
    58'
  • Хван
    49'
  • 1-ый тайм
  • Ред Булл Зальцбург
  • Риека
  • Вешович
    45'
  • Хван
    42'
  • Гавранович
    30'
Перед матчем

Онлайн
Ред Булл - Риека
Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ред Булл Зальцбург – Риека на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:45 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Марко Розе или Матьяж Кек? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Ред Булл Зальцбург – Риека? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ред Булл Зальцбург и Риека, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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