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- 2-ой тайм
- ДаббурМаху90'
- ГаврановичЕлич87'
- Ульмер82'
- Жупанич79'
- ЯбоЖатковски77'
- КвржичЗута72'
- ХванГульбрандсен72'
- Араужо дос СантосМалеш58'
- Хван49'
- 1-ый тайм
- Вешович45'
- Хван42'
- Гавранович30'
Перед матчем
Онлайн
Ред Булл - Риека
Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ред Булл Зальцбург – Риека на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:45 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Марко Розе или Матьяж Кек? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ред Булл Зальцбург – Риека? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ред Булл Зальцбург и Риека, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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