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Ред Булл - Риека

Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ред Булл Зальцбург – Риека на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:45 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Марко Розе или Матьяж Кек? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ред Булл Зальцбург – Риека? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ред Булл Зальцбург и Риека, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

