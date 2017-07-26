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- 2-ой тайм
- Велтман90'
- Ле-МелуДалберт87'
- Ван де Бек78'
- Санчес78'
- СрарфиМарсель77'
- ШёнеДе Йонг73'
- БалотеллиПлеа70'
- Шёне69'
- КлюйвертНерес68'
- Де Лигт66'
- Ван де Бек49'
- 1-ый тайм
- Эйссерик41'
- Балотелли32'
- Балотелли30'
Перед матчем
Онлайн
Ницца - Аякс
Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ницца – Аякс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Люсьен Фавр или Марсель Кайцер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ницца – Аякс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ницца и Аякс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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