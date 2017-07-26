Ницца
Завершено
0
1
-
1
0
21:45
26.07.17
Альянц Ривьера
Аякс
Лига чемпионов УЕФА • 3-й отборочный раунд
Квалификация
  • 2-ой тайм
  • Ницца
  • Аякс
  • Велтман
    90'
  • Ле-МелуДалберт
    87'
  • Ван де Бек
    78'
  • Санчес
    78'
  • СрарфиМарсель
    77'
  • ШёнеДе Йонг
    73'
  • БалотеллиПлеа
    70'
  • Шёне
    69'
  • КлюйвертНерес
    68'
  • Де Лигт
    66'
  • Ван де Бек
    49'
  • 1-ый тайм
  • Ницца
  • Аякс
  • Эйссерик
    41'
  • Балотелли
    32'
  • Балотелли
    30'
Перед матчем

Онлайн
Ницца - Аякс
Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ницца – Аякс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Люсьен Фавр или Марсель Кайцер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Ницца – Аякс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ницца и Аякс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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