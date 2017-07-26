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- 2-ой тайм
- ГармашБуяльский90'
- Гармаш90'
- Фасснахт90'
- ГонсалесЦыганков81'
- БенитоЛотомба76'
- фон Берген73'
- СидорчукКорзун65'
- ЭбишерБертон62'
- СаногоАссале52'
- 1-ый тайм
- Мбокани34'
- Нуху31'
- Ярмоленко15'
Перед матчем
Онлайн
Динамо Киев - Янг Бойз
Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Динамо Киев – Янг Бойз на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Александр Хацкевич или Ади Хюттер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо Киев – Янг Бойз? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Динамо Киев и Янг Бойз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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