Динамо Киев
Завершено
0
3
-
1
0
19:30
26.07.17
Олимпийский
Янг Бойз
Лига чемпионов УЕФА • 3-й отборочный раунд
Квалификация
  • 2-ой тайм
  • Динамо Киев
  • Янг Бойз
  • ГармашБуяльский
    90'
  • Гармаш
    90'
  • Фасснахт
    90'
  • ГонсалесЦыганков
    81'
  • БенитоЛотомба
    76'
  • фон Берген
    73'
  • СидорчукКорзун
    65'
  • ЭбишерБертон
    62'
  • СаногоАссале
    52'
  • 1-ый тайм
  • Динамо Киев
  • Янг Бойз
  • Мбокани
    34'
  • Нуху
    31'
  • Ярмоленко
    15'
Перед матчем

Онлайн
Динамо Киев - Янг Бойз
Лига чемпионов УЕФА - 26 июля 2017

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Динамо Киев – Янг Бойз на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Александр Хацкевич или Ади Хюттер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо Киев – Янг Бойз? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Динамо Киев и Янг Бойз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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