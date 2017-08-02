Легия Варшава
    -
    21:45
    02.08.17
    Стадион Войска Польского
    Астана
      Лига чемпионов УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Легия Варшава - Астана
      Лига чемпионов УЕФА - 2 августа 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Легия Варшава – Астана на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 2 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Яцек Магера или Станимир Стойлов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Легия Варшава – Астана? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Легия Варшава и Астана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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