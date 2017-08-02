АПОЭЛ Никосия
    -
    20:00
    02.08.17
    Стадион ГСП
    Вииторул Констанца
      Лига чемпионов УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      АПОЭЛ Никосия - Вииторул Констанца
      Лига чемпионов УЕФА - 2 августа 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем АПОЭЛ Никосия – Вииторул Констанца на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 2 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче АПОЭЛ Никосия – Вииторул Констанца? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются АПОЭЛ Никосия и Вииторул Констанца, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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