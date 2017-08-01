Шериф Тирасполь
    -
    20:00
    01.08.17
    Большая Спортивная Арена
    Карабах
      Лига чемпионов УЕФА • 3-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Шериф - Карабах
      Лига чемпионов УЕФА - 1 августа 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Шериф Тирасполь – Карабах на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 1 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Роберто Бордин или Гурбан Гурбанов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Шериф Тирасполь – Карабах? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Шериф Тирасполь и Карабах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0