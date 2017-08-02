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Виктория Пльзень - Стяуа Бухарест

Лига чемпионов УЕФА - 2 августа 2017

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Виктория Пльзень – Стяуа Бухарест на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:15 2 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Павел Врба или Виорел Тэнасе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Виктория Пльзень – Стяуа Бухарест? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Виктория Пльзень и Стяуа Бухарест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

