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ЦСКА - АЕК Афины

Лига чемпионов УЕФА - 2 августа 2017

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем ЦСКА – АЕК Афины на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 2 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Виктор Гончаренко или Маноло Хименес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче ЦСКА – АЕК Афины? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются ЦСКА и АЕК Афины, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

