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Манчестер Юнайтед - Бенфика
Лига чемпионов УЕФА - 31 октября 2017
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Бенфика на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 31 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Руй Витория? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Бенфика? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Бенфика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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«МЮ» вскрыл 18-летнего вратаря «Бенфики» только на последних минутах, а после этого матча и поражения от «Хаддерсфилда» Моуринью уже кроют все-превсе. Что покажет «Юнайтед» в ответочке с «орлами»?