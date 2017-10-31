Базель
    -
    22:45
    31.10.17
    Санкт-Якоб Парк
    ЦСКА
      Лига чемпионов УЕФА • Группа А
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Базель - ЦСКА
      Лига чемпионов УЕФА - 31 октября 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Базель – ЦСКА на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 31 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Рафаэль Вики или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Базель – ЦСКА? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Базель и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Евгений Коростелев
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      ЦСКА ждет главный еврокубковый матч 2017 года: только победа над «Базелем» сохранит шансы на выход в лигочемпионскую весну.

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