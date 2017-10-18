ЦСКА
    -
    21:45
    18.10.17
    ВЭБ Арена
    Базель
      Лига чемпионов УЕФА • Группа А
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      ЦСКА - Базель
      Лига чемпионов УЕФА - 18 октября 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем ЦСКА – Базель на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 18 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Виктор Гончаренко или Рафаэль Вики? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче ЦСКА – Базель? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются ЦСКА и Базель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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