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ПСЖ - Андерлехт

Лига чемпионов УЕФА - 31 октября 2017

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Андерлехт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 31 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Унаи Эмери или Хейн Ванхазебраук? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Пари Сен-Жермен – Андерлехт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Пари Сен-Жермен и Андерлехт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

