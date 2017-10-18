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Челси - Рома
Лига чемпионов УЕФА - 18 октября 2017
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Челси – Рома на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 18 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Антонио Конте или Эусебио ди Франческо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Челси – Рома? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Челси и Рома, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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«Челси» в АПЛ проиграл худшей команде чемпионата «Кристал Пэлас». «Рома» в Серии А – лучшему клубу Европы «Наполи». Пришло время выяснить, кто же круче из них двоих.