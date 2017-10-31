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Олимпиакос - Барселона

Лига чемпионов УЕФА - 31 октября 2017

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Олимпиакос – Барселона на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 31 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Такис Лемонис или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Олимпиакос – Барселона? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Олимпиакос и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

