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Олимпиакос - Барселона
Лига чемпионов УЕФА - 31 октября 2017
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Олимпиакос – Барселона на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 31 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Такис Лемонис или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Олимпиакос – Барселона? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Олимпиакос и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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«Барселона» приехала в Грецию то ли на отдых, то ли за ненужными очками. У каталонцев почти гарантированный проход в кармане, а у греков неистовое желание набрать первые очки в этой Лиге чемпионов. Кто кого, узнаем совсем скоро.