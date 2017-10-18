Онлайн

Ювентус - Спортинг Лиссабон

Лига чемпионов УЕФА - 18 октября 2017

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ювентус – Спортинг Лиссабон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 18 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Массимилиано Аллегри или Жорже Жезуш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ювентус – Спортинг Лиссабон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ювентус и Спортинг Лиссабон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

