Ливерпуль
    -
    22:45
    01.11.17
    Энфилд
    Марибор
      Лига чемпионов УЕФА • Группа E
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Ливерпуль - Марибор
      Лига чемпионов УЕФА - 1 ноября 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ливерпуль – Марибор на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 1 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Юрген Клопп или Дарко Миланич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ливерпуль – Марибор? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ливерпуль и Марибор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Ливерпуль» гонится за «Спартаком», который неожиданно первый. Словенцы же после ничейного результата с москвичами получили 10 безответных мячей за два предыдущих тура и уже вряд ли кого-то достанут. «Энфилд» ждет нового разгрома.

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