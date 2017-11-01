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Ливерпуль - Марибор
Лига чемпионов УЕФА - 1 ноября 2017
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ливерпуль – Марибор на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 1 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Юрген Клопп или Дарко Миланич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ливерпуль – Марибор? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ливерпуль и Марибор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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«Ливерпуль» гонится за «Спартаком», который неожиданно первый. Словенцы же после ничейного результата с москвичами получили 10 безответных мячей за два предыдущих тура и уже вряд ли кого-то достанут. «Энфилд» ждет нового разгрома.