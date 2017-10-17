Спартак
    -
    21:45
    17.10.17
    Открытие Арена
    Севилья
      Лига чемпионов УЕФА • Группа E
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Спартак - Севилья
      Лига чемпионов УЕФА - 17 октября 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Спартак – Севилья на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 17 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Массимо Каррера или Эдуардо Бериссо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Спартак – Севилья? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Спартак и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Спартак» еще не потерял шансы на плей-офф, но для этого точно нужно в Москве побеждать «Севилью».

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