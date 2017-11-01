Наполи
    -
    22:45
    01.11.17
    Стадион Сан-Паулу
    Манчестер Сити
      Лига чемпионов УЕФА • Группа F
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Наполи - Манчестер Сити
      Лига чемпионов УЕФА - 1 ноября 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Наполи – Манчестер Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 1 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Маурицио Сарри или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Наполи – Манчестер Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Наполи и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Артем Буторин
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      Пеп и Сарри сильно хвалили друг друга перед первым матчем. Ответка все решит: «Сити» может досрочно выиграть группу, а «Наполи» – утонуть еще глубже.

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