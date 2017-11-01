Бешикташ
    -
    20:00
    01.11.17
    Инону
    Монако
      Лига чемпионов УЕФА • Группа G
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Бешикташ - Монако
      Лига чемпионов УЕФА - 1 ноября 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Бешикташ – Монако на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 1 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Шенол Гюнеш или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бешикташ – Монако? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бешикташ и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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