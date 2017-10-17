РБ Лейпциг
    -
    21:45
    17.10.17
    Ред Булл Арена
    Порту
      Лига чемпионов УЕФА • Группа G
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      РБ Лейпциг - Порту
      Лига чемпионов УЕФА - 17 октября 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем РБ Лейпциг – Порту на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 17 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Ральф Хазенхюттль или Сержиу Консейсан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче РБ Лейпциг – Порту? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются РБ Лейпциг и Порту, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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