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Тоттенхэм - Реал Мадрид
Лига чемпионов УЕФА - 1 ноября 2017
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Тоттенхэм – Реал Мадрид на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 1 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Маурисио Почеттино или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Тоттенхэм – Реал Мадрид? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Тоттенхэм и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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