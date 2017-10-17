Реал Мадрид
    -
    21:45
    17.10.17
    Сантьяго Бернабеу
    Тоттенхэм
      Лига чемпионов УЕФА • Группа H
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Мадрид - Тоттенхэм
      Лига чемпионов УЕФА - 17 октября 2017

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Реал Мадрид – Тоттенхэм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 17 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Зинедин Зидан или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мадрид – Тоттенхэм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Реал Мадрид и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Евгений Коростелев
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      «Реал» и «Тоттенхэм» сражаются за первое место в группе. Криштиану Роналду и Харри Кейн, Зидан и Почеттино – самый интересный матч третьего тура Лиги чемпионов ждет вас.

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