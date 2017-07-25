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Игроки ЦСКА Витиньо и Федор Чалов выйдут против АЕК с первых минут

Витиньо и Чалов выйдут против АЕК с первых минут
Eurosport

Вчера в 19:28

Стал известен состав ЦСКА на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выбрал на игру следующих футболистов:

Акинфеев; Алексей Березуцкий, Васин, Василий Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.

  • Первый матч третьего квалификационного раунда ЛЧ состоится в Афинах и начнется в 20:30 (мск).

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