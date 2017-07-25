Imago
Игроки ЦСКА Витиньо и Федор Чалов выйдут против АЕК с первых минут
Стал известен состав ЦСКА на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выбрал на игру следующих футболистов:
Акинфеев; Алексей Березуцкий, Васин, Василий Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.
- Первый матч третьего квалификационного раунда ЛЧ состоится в Афинах и начнется в 20:30 (мск).
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте