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Игорь Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов впервые за 44 матча

Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов впервые за 44 матча
Eurosport

Вчера в 22:23

Легендарная серия закончилась.

ЦСКА во вторник обыграл АЕК со счетом 2:0 в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Серия голкипера армейцев Игоря Акинфеева, насчитывающая 43 матча подряд с пропущенными мячами в Лиге чемпионов, прервалась.

  • Серия включала в себя матчи квалификации, группового турнира и плей-офф Лиги чемпионов.
  • Последний раз голкипер оставлял ворота в неприкосновенности в главном еврокубке 1 ноября 2006 года в матче с «Арсеналом» в Лондоне (0:0).

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