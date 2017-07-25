PA Sport
Игорь Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов впервые за 44 матча
Легендарная серия закончилась.
ЦСКА во вторник обыграл АЕК со счетом 2:0 в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Серия голкипера армейцев Игоря Акинфеева, насчитывающая 43 матча подряд с пропущенными мячами в Лиге чемпионов, прервалась.
- Серия включала в себя матчи квалификации, группового турнира и плей-офф Лиги чемпионов.
- Последний раз голкипер оставлял ворота в неприкосновенности в главном еврокубке 1 ноября 2006 года в матче с «Арсеналом» в Лондоне (0:0).
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