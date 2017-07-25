Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко: «Серию Акинфеева надо было остановить»

«Мы, конечно, поздравили Акинфеева с окончанием серии. Команда хорошо его подержала. Эта серия как-то довлела на Игоря. Ее надо было остановить.

Мы прошли только полпути. Хороший задел: два выездных гола. Но в Лиге чемпионов расслабляться нельзя. Сказался наш богатый опыт. Мы знали, что делали. Выжали голы из угловых. Считаю, контролировали ход игры», – цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс».

ЦСКА во вторник обыграл в гостях АЕК со счетом 2:0 в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Голкипер армейцев Игорь Акинфеев прервал серию из 43 матчей с пропущенными мячами в ЛЧ подряд.

Последний раз голкипер оставлял ворота в неприкосновенности в главном еврокубке 1 ноября 2006 года в матче с «Арсеналом» в Лондоне (0:0).

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