Eurosport
«Будь сухим». Дружелюбные сухари поздравили вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева
Легендарный кипер армейцев принимает сушеные комплименты со всех уголков планеты в честь окончания печальной серии в ЛЧ.
- ЦСКА переиграл АЕК со счетом 2:0 в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
- Игорь Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов впервые за 44 матча или 11 лет.
Вице-спикер Госдумы: «Акинфеев не может быть вратарем сборной, а Жиркову надо дать в морду»
Акинфеев впервые с 2008 года не пропустил в матче за сборную на крупном турнире
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