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«Будь сухим». Дружелюбные сухари поздравили вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева

«Будь сухим». Дружелюбные сухари поздравили Акинфеева
Артем Мазилкин

Вчера в 23:45

Легендарный кипер армейцев принимает сушеные комплименты со всех уголков планеты в честь окончания печальной серии в ЛЧ.

Дружелюбный сухарь

Дружелюбный сухарь

Дружелюбный сухарь

Дружелюбный сухарь

Дружелюбный сухарь

Дружелюбный сухарь

Дружелюбный сухарь
  • ЦСКА переиграл АЕК со счетом 2:0 в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
  • Игорь Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов впервые за 44 матча или 11 лет.

Вице-спикер Госдумы: «Акинфеев не может быть вратарем сборной, а Жиркову надо дать в морду»

Акинфеев впервые с 2008 года не пропустил в матче за сборную на крупном турнире

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