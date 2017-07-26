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Киевское «Динамо» нанесло поражение «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

Киевское «Динамо» нанесло поражение «Янг Бойз»
Eurosport

21 ч. назад

Украинцы победили в первом матче третьего квалификационного раунда со счетом 3:1.

«Динамо» (Киев) – «Янг Бойз» – 3:1

Голы:

1:0 – Андрей Ярмоленко, 15’

2:0 – Дьемерси Мбокани, 34’

2:1 – Кристиан Фасснахт, 90+1’

3:1 – Денис Гармаш, 90+3’

  • Ответная игра пройдет в Швейцарии 2 августа.
  • Победитель противостояния сразится за путевку в групповой этап в раунде плей-офф.

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(фото: официальный сайт «Динамо Киев»)

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