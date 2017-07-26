Форвард киевского «Динамо» казнил «Янг Бойз» изящной пяточкой

Киевское «Динамо» обыграло дома «Янг Бойз» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 3:1.

Победный гол был забит на 34-й минуте. Андрей Ярмоленко ворвался в штрафную с фланга и прострелил во вратарскую, где забытый защитниками в метре от ворот Дьемерси Мбокани изящно перевел мяч в сетку пяточкой.

Ответный матч пройдет на поле «Янг Бойз» 2 августа.

Победитель продолжит борьбу в раунде плей-офф.

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(фото: официальный сайт «Динамо Киев»)