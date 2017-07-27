Getty Images

Марио Балотелли и вся «Ницца» вышли на матч с «Аяксом» в футболках в поддержку Абдельхака Нури

Балотелли и вся «Ницца» вышли на матч с «Аяксом» в футболках в поддержку Нури
Eurosport

18 ч. назад

Весь мир переживает за 20-летнего голландца.

«Ницца» принимала «Аякс» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. На предматчевую разминку футболисты французского клуба вышли в специальных майках в поддержку Абдельхака Нури: «Держись, Аппи».

  • Матч завершился ничьей – 1:1.
  • Нури потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером» и был доставлен в госпиталь прямо с поля на вертолете.
  • Футболисту было диагностировано необратимое повреждение головного мозга. 25 июля Абдельхак был выведен из состояния искусственной комы.
  • В сезоне-2016/17 Нури провел за «Аякс» 41 матч, забил 11 мячей и сделал 14 ассистов.

Больше видео о футболе на нашем канале на YouTube

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Квалификация

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Дичайшая ошибка вратаря, которая стоила Швейцарии путевки в плей-офф

01:03
Популярные видео
Нырки Илсиньо, после которых хочется заорать: «Вы переигрываете!»
 11 просмотров28 мин
Жгучий финиш на дистанции вольным стилем, в котором золото ЧМ вырвала Пеллегрини
3 407 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться