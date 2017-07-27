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Марио Балотелли и вся «Ницца» вышли на матч с «Аяксом» в футболках в поддержку Абдельхака Нури
Весь мир переживает за 20-летнего голландца.
«Ницца» принимала «Аякс» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. На предматчевую разминку футболисты французского клуба вышли в специальных майках в поддержку Абдельхака Нури: «Держись, Аппи».
- Матч завершился ничьей – 1:1.
- Нури потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером» и был доставлен в госпиталь прямо с поля на вертолете.
- Футболисту было диагностировано необратимое повреждение головного мозга. 25 июля Абдельхак был выведен из состояния искусственной комы.
- В сезоне-2016/17 Нури провел за «Аякс» 41 матч, забил 11 мячей и сделал 14 ассистов.
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