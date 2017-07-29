УЕФА: «Ужесточим правила финансового фэйр-плей»

Глава департамента по лицензированию клубов УЕФА Андреа Траверсо прокомментировал соблюдение финансового фэйр-плей.

«Конечно, ФФП не мертв, мы будем ужесточать правила в дальнейшем, – сказал Траверсо в интервью AP. – У нас постоянный диалог со всеми командами, они знают об этом».

Чиновник высказался о покупках «Милана».

«Россонери» провели первый матч под эгидой УЕФА с марта 2014 года. «Милан» не будет исключением для фэйр-плей, потому что исключений нет ни для кого, – сказал Траверсо. – Все клубы свободно могут действовать на рынке, но они столкнутся с серьезным наказанием, если не будут следовать правилам».

Новые руководители итальянского клуба обсудят финансовое соглашение с УЕФА в октябре. В европейском союзе отметили, что до введения ФФП убытки топ-клубов составляли 1,7 миллиарда евро. Сейчас ведущие команды теряют около 300 миллионов.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратится к УЕФА, если «ПСЖ» активирует пункт об отступных в контракте форварда «Барселоны» Неймара.

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